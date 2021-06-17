Политолог назвал два варианта развития отношений РФ и США

Россия и США могут начать перезагрузку отношений после разговора Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Встреча в Женеве между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джозефом Байденом может привести к двум вариантам развития событий. Если после встречи будут созданы специальные рабочие группы по восстановлению диалога, то Россия и США начнут перезагрузку отношений. В противном случае, разговор между лидерами станет бессмысленным и ничего не изменится. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

«Если будут созданы рабочие группы, начнутся консультации, будет развиваться диалог, то это значит, что результат встречи положительный, и он дал стимул для начала разговора и формирование новой повестки дня. А если после этой встречи ничего этого не будет, ничего создано не будет, не начнутся переговоры, то встреча прошла впустую. Даже по первым двум месяцам можно будет понять серьезные все эти заявления, которые сделали два лидера или они будут потоплены в бюрократической возне двух сторон», — объяснил URA.RU Гарбузов.

Эксперт напомнил о встрече между экс-президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая прошла в Хельсинки в 2018 году. От встречи было много ожиданий, но она была неэффективной, отметил политолог. «Когда была встреча с Трампом, там было больше эйфории и меньше реализма. И было больше ожиданий. Здесь от этой встречи было меньше ожиданий, но, я думаю, что потенциал у нее больше», — уточнил он.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак считает, что Путин и Байден ни о чем не договорились на встрече, поскольку пообщались меньше запланированного времени. «Саммит продолжался меньше отпущенного времени, по-моему 90 минут чистого времени было. Отсутствие пресс-конференции. Следовательно, ни о каких договоренностях, именно в значении договориться, речи не шло. Это время лишь для того, чтобы обменяться ультиматумами», — высказался собеседник агентства.

В Женеве 16 июня состоялась встречу между Путиным и Байденом. Темами для обсуждения стали Минские соглашения, возврат послов, соблюдение прав человека. Также был подписан совместный документ по стратегической стабильности. Тем временем российский посол США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон уже на следующей неделе.