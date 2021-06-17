17 июня 2021

Фаворит на пост замглавы свердловского ГУ МВД выбыл из борьбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Полковник Рашид Даулетов работает в свердловской полиции с начала 2020 года Фото:

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Рашид Даулетов выбыл из числа претендентов на кресло первого замруководителя главка (должность является генеральской). Как сообщил источник URA.RU, Даулетов не был включен в кадровый резерв МВД по итогам рассмотрения его кандидатуры ведомственной комиссией в Москве.

«Весной Даулетова рассматривали, но пока не рекомендовали для включения, — рассказал собеседник агентства в силовой среде, не уточнив причины такого решения. — Следующая попытка Даулетова попасть в резерв может произойти в лучшем случае через год, поскольку формирование резерва из одобренных весной кандидатов завершится только в конце 2021-го».

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Как писало URA.RU, полковник Рашид Даулетов долгое время считался фаворитом в споре за должность первого замглавы ГУ МВД — начальника полиции, которая должна освободиться в связи с отъездом генерал-майора Александра Постовалова в другой регион. В пользу Даулетова, объясняли источники, играла его близость к шефу свердловской полиции Александру Мешкову — они вместе работали в Астрахани. До недавнего времени конкурентом Даулетова называли еще одного соратника Мешкова — главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Озерова. По данным источников URA.RU, Озеров, в отличие от Даулетова, в кадровый резерв МВД попал, но также утратил шансы на назначение — по неизвестным пока причинам.

В разговоре с URA.RU официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что «комментировать такую информацию по меньшей мере некорректно». «Подобные вещи являются исключительно служебной информацией и могут подлежать обсуждению лишь в одном случае — когда официально состоится назначение того или иного руководителя на определенную должность», — объяснил Горелых.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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