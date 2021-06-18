ЦИК РФ: у школьников не будет каникул во время выборов в Госдуму

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , избирательная комиссия, выборы, избирательный участок, голосование
Голосование в России будет проходить с 17 по 19 сентября Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

У российских школьников не будет внеплановых каникул из-за проведения голосования с 17 по 19 сентября, несмотря на то, что некоторые избирательные участки будут открыты в средних образовательных учреждениях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Колюшин.

«Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера. В школах тоже. Как-то будут это совмещать», — сказал URA.RU Колюшин. Также собеседник агентства утвердительно ответил на вопрос о том, что в школах будут одновременно проходить голосование и уроки, добавив, что внеплановых каникул для школьников не ожидается.

При этом Колюшин допустил, что вопрос о переносе учебных занятий может рассматриваться в отдельном порядке для каждого учебного заведения. «Другое дело, что там могут учебный процесс немножко сдвинуть. Может, они там физкультурой будут заниматься. Я деталей не знаю, но это надо в каждом конкретном случае на месте разбираться», — уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сказала, что выборы в Госдуму-2021 будут идти с 17 по 19 сентября. Данное решение обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки.

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Ссылки по теме
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