Президент РФ сообщил о новой льготе для семей с детьми

Владимир Путин анонсировал налоговую льготу для семей в РФ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В России семей с двумя и более детьми освободят от уплаты подоходного налога при продаже жилья. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

«Сейчас при продаже жилья уплачивается подоходный налог. Предлагаю освободить от его уплаты семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года семьи направляют средства на покупку нового жилья», — заявил Путин.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил о намерении пересмотреть меры поддержки семей и начислять пособия по единым правилам. Новый механизм может заработать в 2022—2023 годах, передает телеканал 360.

Съезд партии «Единая Россия» проходит 19 июня. Во время своей речи на мероприятии Путин также пообещал повысить доходы семьям с детьми, анонсировал поддержку молодежи и поручил правительству РФ разработать программу помощи российским школам.