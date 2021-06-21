ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на протяжении восьми недель Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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Сегодня, 21 июня — 563-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 467-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 178,4 млн случаев заражения. От инфекции погибло 3,8 млн человек. Первое место по числу заболевших занимают США — 33,5 млн заболевших. На втором месте — Индия (29,9 млн), на третьем — Бразилия (17,9 млн).

Россия занимает шестую строчку в рейтинге по количеству зараженных COVID-19 — 5,2 млн человек. За сутки выявлено 17 378 инфицированных.

Вакцина и лекарство

Динамика формирования и сохранения антител к коронавирусу индивидуальна для каждого человека, однако ревакцинация неизбежна в любом случае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ревакцинироваться неминуемо будут те, кто хочет обезопасить себя, близких и окружающих.

Задуматься о ревакцинации стоит спустя год после прививки, сообщил в разговоре с URA.RU вирусолог Петр Чумаков. По его словам, на данный момент непонятно, какой вакциной стоит ревакцнироваться — считается, что «Спутник V» в этом случае будет менее эффективен.

Вакцина от коронавируса в виде назального спрея или таблеток может быть эффективнее, чем инъекция, рассказал в разговоре с URA.RU вирусолог Александр Чепурнов. По его мнению, такая вакцина от COVID-19 может создать локальный иммунитет слизистой и заблокировать попадание вируса в организм.

Коронавирус в России

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели одиннадцать регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Нижегородская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ.

Пик заболеваемости в России ожидается через две-три недели. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его мнению уменьшения количества заболевших стоит ожидать не ранее, чем через два месяца. Следующий всплеск стоит ожидать в конце года.

Коронавирус в мире

Заболеваемость коронавирусом в мире снижается на протяжении восьми недель, а смертность — на протяжении семи. Такое заявление сделал на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус

На вакцинацию препаратом «Спутник V» зарегистрировалось более 11,6 тысяч жителей Словакии. Глава словацкого минздрава Владимир Ленгварский при этом заявил, что 200 тысяч доз российской вакцины, закупленные 1 марта, будут проданы или переданы бесплатно в западно-балканские страны, где ощущается нехватка препаратов от коронавируса. Это связано с тем, что у «Спутника V» в июле заканчивается срок применения.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Ранее Иерусалим сообщил, что привитые иностранные туристы могут въезжать страну с 1 июля.