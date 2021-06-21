ФАС утвердила подорожание газа в России

Цены на газ с 1 июля вырастут на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить с 1 июля 2021 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации», — говорится в сообщении. Сейчас проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
В документе отмечается, что оптовые цены на газ учитываются при формировании цен для потребителей. Самые бюджетные оказались в Ямало-Ненецком автономном округе. За тысячу кубометров топлива после повышения стоимость газа составит 2769 рублей. Для Москвы и Московской области тысяча кубометров газа обойдется в 5050 рублей. Самая высокая цена будет действовать для регионов Кавказа — 5 155 рублей.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил ускорить газификацию к участкам, не подключенным к внутрипоселковым газопроводам, пишет агентство Nation News. Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что в программу «социальной газификации» попадут порядка 1,5 млн домов. Также Путин поручил до 1 июля подготовить предложения, чтобы сдержать темпы роста тарифов на электроэнергию для населения.
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