Вадим Шумков (слева) и Андрей Козицын (справа) обсудили строительство индустриального парка в Шадринске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Создание индустриального парка в городе Шадринске Курганской области глава региона Вадим Шумков обсудил с гендиректором ОАО «УГМК» Андреем Козицыным. Стоимость проекта оценивают в 380 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

«Заработать парк должен в 2022 году. Здесь разместят два новых предприятия-резидента. Планируется, что это будет производство погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов и производство электрических жгутов для автомобильной техники и дизель-генераторных установок», — говорится в сообщении. Индустриальный парк разместится на площадке Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ, входит в УГМК). Работы по реконструкции производственного комплекса уже начались.

В результате реализации проекта будет создано 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. «Расположение производственной площадки обеспечивает доступность рынков сбыта не только в Курганской области, но и в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях», — сообщает пресс-служба губернатора.

Шумков также поблагодарил Козицына за активное участие УГМК в реализации социальных проектов. Например, компания взяла на себя половину расходов на строительство ледовой арены в Шадринске, открытой в этом году. Также УГМК вкладывала деньги в реконструкцию набережной реки Исеть, ремонт Свято-Николаевского храма, строительство филиала Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» и другие проекты в Шадринске.

Индустриальный парк в Шадринске станет одним из семи подобных площадок, которые создают в регионе. Шумков называл их «будущим экономики Курганской области». В начале года в индустриальном парке на базе бывшего завода КЗКТ в Кургане открыли Курганский приборостроительный завод. Здесь будут выпускать электронную продукцию и высокотехнологичные счетчики электроэнергии собственной разработки.

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области