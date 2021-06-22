Следователи начали изучать дела МУГИСО в 2016 году, когда появились сообщения о взятках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Дело главы МУГИСО

Следствие по так называемому делу МУГИСО (в 2016 году появились сообщения о коррупции в министерстве) больше работает на публику, полагает уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU. Губернатор Евгений Куйвашев ранее впервые высказался по делу министерства.

«Дело идет более шести лет. Давайте будем откровенны: что-то значит не идет в этом деле. Значит надо либо его завершать, либо принимать уже какие-то радикальные меры — передавать дело в суд. Мне кажется, следствие больше работает на журналистов, на публику, чем профессионально», — сказала Мерзлякова URA.RU.

Она убеждена, что задержания, которые происходили в ночь на 10 июня, могли быть не такими громкими. «Можно было спокойно предъявить ордер на обыск и спокойно работать в любое другое время. Вы понимаете: не было оснований для ночного обыска», — рассказала Мерзлякова.

Получить комментарий у официального представителя СУ № 4 СКР Эрнеста Кочеткова на момент публикации новости не удалось. Он сообщил URA.RU, что находится в самолете и вынужден выключить телефон (вопросы направлены ему в мессенджер).

СУ № 4 СКР начало изучать дела МУГИСО в 2016 году, когда появились сообщения о взятках в ведомстве в размере 31,5 млн рублей (тогда министерством руководил Алексей Пьянков). Тогда Пьянкова арестовали, а затем отправили под домашний арест. В ноябре 2016 его отпустили на свободу под залог.

В ночь на 10 июня в рамках дела МУГИСО была задержана первый замглавы министерства Елена Николаева и еще несколько человек. Пьянкову было предъявлено обвинение, а после его отпустили из СК без подписки о невыезде. Николаевой суд назначил запрет определенных действий. Ее освободили из-под стражи в зале суда. Губернатор Куйвашев выразил уверенность в том, что правоохранительные органы поставят точку в деле.