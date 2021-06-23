Некоторые жители Кургана жалуются, что подростки пытаются украсть колпачки с ниппелей колес машин ради челленджа в соцсети TikTok. Об этом горожане 24 июня сообщили в соцсетях.
«При мне подошли в перчатках к джипу и начали снимать колпачки, но увидев меня ушли сразу в сторону как ни в чем не бывало», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». Он попросил курганских родителей пообщаться с детьми на эту тему.
Про подобные случаи рассказали пользователи в группах «Инцидент Курган» и «Интересный Курган». «Тоже <…> [ребенок] какой-то снял колпачки с одной стороны, пока купаться ходили», — написал в комментариях пользователь Ярослав Ковяткин. Некоторые горожане под постами объяснили, что в соцсети TikTok появился новый челлендж. Они рассказывают о том, что некоторые дети скручивают колпачки, и делятся своими коллекциями в соцсетях.
URA.RU направило запрос по теме в областное управление УМВД. Обращение было принято.
Ранее URA.RU сообщало, что автолюбители из ХМАО и Тюмени хотят отлавливать тиктокеров, поддержавших тренд соцсети по воровству колпачков с колес автомобилей. Водители собирались сдавать пойманных подростков в полицию.
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