По словам горожан, подростки пытаются украсть колпачки колес ради TikTok-челленджа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые жители Кургана жалуются, что подростки пытаются украсть колпачки с ниппелей колес машин ради челленджа в соцсети TikTok. Об этом горожане 24 июня сообщили в соцсетях.

«При мне подошли в перчатках к джипу и начали снимать колпачки, но увидев меня ушли сразу в сторону как ни в чем не бывало», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». Он попросил курганских родителей пообщаться с детьми на эту тему.

Про подобные случаи рассказали пользователи в группах «Инцидент Курган» и «Интересный Курган». «Тоже <…> [ребенок] какой-то снял колпачки с одной стороны, пока купаться ходили», — написал в комментариях пользователь Ярослав Ковяткин. Некоторые горожане под постами объяснили, что в соцсети TikTok появился новый челлендж. Они рассказывают о том, что некоторые дети скручивают колпачки, и делятся своими коллекциями в соцсетях.

URA.RU направило запрос по теме в областное управление УМВД. Обращение было принято.

Ранее URA.RU сообщало, что автолюбители из ХМАО и Тюмени хотят отлавливать тиктокеров, поддержавших тренд соцсети по воровству колпачков с колес автомобилей. Водители собирались сдавать пойманных подростков в полицию.

По словам курганцев, подростки пытаются скрутить колпачки с колес в разных частях города Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Интересный Курган»