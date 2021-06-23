Часть курганцев опасается восстания машин и порабощения роботами

Каждый пятый курганец опасается, что его заменит робот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые жители Кургана боятся восстания машин и порабощения людей роботами. Среди участников опроса, который провел центр сервиса Зарплата.ру, таких людей оказалось два процента.

В целом тема онлайн-опроса курганцев касалась замены людей на роботов в различным сферах деятельности. «Не все курганцы считают, что активное развитие технологий — это благо для человека. Так, 17% опрошенных выражают обеспокоенность по поводу повсеместной цифровизации — кроме исчезновения ряда профессий и повсеместной автоматизации 2% сограждан боятся восстания машин и порабощения людей роботами», — сообщает сервис.

Среди общего числа опрошенных 22% курганцев опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы. При этом женщины (64%) больше мужчин (36%) боятся остаться не у дел.

Продавцы (10%) больше всего переживают за свое рабочее место, кассиры и работники складов — по 9%, курьеры и водители — по 7%, администраторы и официанты — 6% и 5% соответственно. Опасения продавцов, по мнению экспертов, вполне оправданы. В супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в колл-центрах повсеместно сокращается число «живых» операторов.

В будущем, по мнению опрошенных, число привычных профессий сократится на 20%. Больше всех в востребованности своей профессии вне зависимости от развития новых технологий уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.

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