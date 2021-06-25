Тюменские туристы переплатят за отдых в Турции

Некоторым туристам придется добираться до аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге за свой счет Фото: Нина Калинина © URA.RU

Некоторым тюменским туристам, которые купили путевки в Турцию с вылетом из местного аэропорта «Рощино», предложили за свой счет добираться в Екатеринбург, куда перенесли рейсы по этому направлению. Об этом они рассказали URA.RU. До этого Росавиация не стала включать Тюмень в список городов, из которых будут совершаться прямые авиарейсы в Турцию.

«У нас путевки в Турцию были куплены несколько месяцев назад. Специально брали с вылетом из Тюмени, потому что собираемся на отдых с маленькими детьми. После того, как Тюмени не разрешили совершать прямые рейсы в Турцию, туроператор сказал, что мы полетим из Екатеринбурга. Но добираться туда, скорее всего, нам придется за свой счет. То есть, на четверых человек у нас на это уйдет в районе десяти тысяч рублей, если рассчитывать маршрут туда-обратно. Неплохая переплата», — пояснила собеседница URA.RU.

В аналогичную ситуацию попал другой тюменец. «Агент напрямую сказал, что отправлять всех туристов за свой счет в Екатеринбург очень дорого. Если повезет, то организуют автобус. Если нет — придется добираться своим ходом. Но в целом, мы к этому готовы», — рассказал он URA.RU. При этом, ряд туристов, опрошенных журналистами агентства, сообщили, что трансфер до Екатеринбурга им пообещали оплатить. В региональное управление Роспотребнадзора направлен запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне возобновления авиасообщения России и Турции среди тюменцев резко вырос спрос на летний отдых в этой стране. По сообщению ряда турагентств, это сказалось и на стоимости путевок.