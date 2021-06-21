21 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

В Тюмени резко вырос спрос на путевки в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турция, море, флаг турции
Высокий спрос среди тюменцев на отдых в Турции повлиял на стоимость путевок Фото:

Среди тюменцев значительно вырос спрос на отдых в Турции. Об этом URA.RU рассказали в тюменском турагентстве AMore Travel. Там отметили, это повлияло и на рост стоимости заграничного отдыха.

«За последнее время интерес к путевкам в Турцию существенно увеличился. Большое количество наших клиентов интересуются именно этим направлением. При этом, из-за растущего спроса, постепенно начала расти цена за путевки и перелеты», — отметили в туристическом агентстве AMore Travel.

22 июня Росавиация отказалась включать Тюмень в список городов, из которых будут совершаться прямые авиарейсы в Турцию. Как сообщает инсайдер URA.RU, близкий к туристической индустрии, это никак не повлияло на интерес тюменцев к отдыху в этой стране. «Ближайший аэропорт, откуда можно улететь напрямую в Турцию, находится в Екатеринбурге. Так ведь многие тюменцы и раньше летали на отдых оттуда. Путевки с вылетом из местного аэропорта «Кольцово», всегда были чуть дешевле, чем те же самые, но с вылетом из тюменского «Рощино», — отметил собеседник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что на фоне возобновления авиасообщения между Россией и Турцией, жители Ханты-Мансийского автономного округа начали массово отказываться от отдыха в Тюменской области. По мнению экспертов, это может значительно повлиять на доходы региона от туризма.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...