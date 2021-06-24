24 июня 2021
23 июня 2021

К выходным в ЯНАО придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасмурная погода отступает из ЯНАО Фото:

В выходные в ЯНАО ожидается потепление до +20 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

В субботу в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем достигнет +15-20 градусов, однако местами не превысит плюс десяти. Ночью температура понизится до +6-11 градусов, местами до +1. Порывы северо-западных, северо-восточных ветров могут достигать до 15 метров в секунду.

К концу недели температура не сильно изменится и днем воздух прогреется так же, как и в субботу. Ожидается небольшой дождь и ночью станет прохладнее, местами столбики термометров опустятся до нуля.

По данным сайта «Яндекс.Погода», во всех районах округа на следующей неделе ожидается теплая погода. Температура воздуха прогреется до +20-23 градусов. Местами пройдет небольшой дождь, но сохранится преимущественно ясная погода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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