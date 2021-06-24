Новый чиновник мэрии Кургана получил еще один пост

Роман Медведев стал членом совета директоров АО «Курганводоканал» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Роман Медведев стал членом совета директоров АО «Курганводоканал» (принадлежит мэрии). Постановление об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО „Курганводоканал“», — говорится в постановлении городской администрации. Тем же документом сформирован новый состав совета директоров. Он, как и прежде, состоит из пяти членов. Единственный новичок в его составе — Медведев. Он сменил на этом посту замдиректора городского департамента ЖКХ Андрея Благинина.

В остальном состав совета директоров «Курганводоканала» не изменился. В его состав вновь вошли замдиректора городского департамента финансов Михаил Дубанич, заведующая отделом производственной сферы департамента финансов Людмила Давыдова, замдиректора департамента экономики Анна Бунина и заведующая отделом правового обеспечения в сфере городского хозяйства Ирина Каменская.

Медведев был назначен директором департамента ЖКХ мэрии Кургана 21 июня, сообщало ранее URA.RU. До этого он занимал пост первого замглавы Кетовского района.