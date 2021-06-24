24 июня 2021
23 июня 2021

В Тюмени проект Путина обойдется почти в 19 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
В рамках проекта, анонсированного Владимиром Путиным, в Тюмени построят более 300 тысяч квадратных метров жилья Фото:

На выдачу инфраструктурных облигаций застройщикам, провести которую в Тюмени распорядился президент России Владимир Путин, направят 18,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области, со ссылкой на губернатора Александра Моора.

«В рамках проекта до конца 2026 года планируется построить 307 тысяч квадратных метров жилья. Бюджет — 18,8 миллиардов рублей», — цитирует губернатора Тюменской области Александра Моора пресс-служба правительства региона.

Речь идет о проекте по выдаче инфраструктурных облигаций застройщикам, который в своем послании Федеральному собранию анонсировал президент России Владимир Путин. Тюмень вошла в список пилотных регионов, на которых апробируют новую систему. Выдавать займы под низкий процент будет федеральный финансовый институт ДОМ.РФ.

Ранее в областной думе озвучили место, на котором будет реализован проект. Под него выделена территория в районе аэропорта Плеханово.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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