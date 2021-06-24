В Тюмени проект Путина обойдется почти в 19 млрд рублей

В рамках проекта, анонсированного Владимиром Путиным, в Тюмени построят более 300 тысяч квадратных метров жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На выдачу инфраструктурных облигаций застройщикам, провести которую в Тюмени распорядился президент России Владимир Путин, направят 18,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области, со ссылкой на губернатора Александра Моора.

«В рамках проекта до конца 2026 года планируется построить 307 тысяч квадратных метров жилья. Бюджет — 18,8 миллиардов рублей», — цитирует губернатора Тюменской области Александра Моора пресс-служба правительства региона.

Речь идет о проекте по выдаче инфраструктурных облигаций застройщикам, который в своем послании Федеральному собранию анонсировал президент России Владимир Путин. Тюмень вошла в список пилотных регионов, на которых апробируют новую систему. Выдавать займы под низкий процент будет федеральный финансовый институт ДОМ.РФ.

Ранее в областной думе озвучили место, на котором будет реализован проект. Под него выделена территория в районе аэропорта Плеханово.