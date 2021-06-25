Политологи объяснили план ЛДПР на выборах в Кургане и Челябинске

Владимир Жириновский не стал менять проверенные схемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ЛДПР рассматривался вариант единого списка партии на выборах в Госдуму для Челябинской и Курганской областей. Но от объединения отказались, рассказал URA.RU источник в партии. Официальные представители ЛДПР в разговоре с URA.RU вариант объединения опровергают, политологи предположили, почему партия Владимира Жириновского не стала менять прежние схемы.

В списках ЛДПР по Челябинской области, согласованных на съезде партии в Москве 25 июня, на первом месте значится депутат Госдумы Виталий Пашин, на втором — бизнесмен Сергей Володарчук, на третьем — помощник депутата Госдумы, член ЛДПР Наталья Арсентьева. Курганские списки возглавил координатор регионального отделения партии Юрий Ярушин.

«Был вариант сделать списки на Курганскую и Челябинскую области. Депутат ЛДПР от Челябинской области Виталий Пашин отвечал в Госдуме за оба региона. Челябинск мог бы поделиться с Курганом голосами на второй мандат, да и в Челябинске спонсоры побогаче. Но от этого варианта отказались», — рассказал URA.RU источник в партии.

Виталий Пашин имеет все шансы переизбраться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Официально сообщаю, что вопрос об объедении списков ЛДПР Челябинской и Курганской областей не ставился. Челябинская область всегда шла на выборы своей региональной группой. Я курирую два региона, потому что у Курганской области во фракции ЛДПР в этом созыве нет своего представителя», — заявил URA.RU Пашин.

«Теоретически это быть могло. Но ЛДПР привыкла идти по накатанной колее, опираясь на верный ему ядерный электорат. Поэтому ничего менять они не стали», — говорит политолог Андрей Лавров.

«У ЛДПР позиции в Челябинской области крепкие. Пашин имеет все шансы переизбраться в Госдуму по спискам, и нагрузка в виде Кургана ему ни к чему. Думаю, что один из спонсоров ЛДПР, челябинский бизнесмен Сергей Вайнштейн вполне мог договориться на федеральном уровне, чтобы Челябинск Курганом не обременяли», — считает политолог Александр Мельников.

Политолог Евгений Минченко считает главным событием съезда ЛДПР не то, что два региона сохранили самостоятельность. Он особо оценил включение в федеральный список партии уроженца Челябинской области Станислава Наумова. «Победитель конкурса „Лидера России“, человек с огромным опытом работы, от местного самоуправлении до заместителя руководителя Минпромторга РФ. Появление в федеральном списке ЛДПР Станислава Наумова я считаю главным событием сегодня», — заявил URA.RU политолог.