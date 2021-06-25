Свердловский единоросс потерял последний шанс попасть в Госдуму

Партии «Родина» отказалась от сотрудничества с Алексеем Балыбердиным Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Съезд партии «Родина» утвердил списки кандидатов в депутаты Госдумы. Как сообщил URA.RU руководитель свердловского отделения Валерий Хвостов, фамилия действующего депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Балыбердина в них не значится.

«Список утвердили без изменений. Фамилии Балыбердина в нем нет», — заявил Валерий Хвостов, уточнив, что Свердловская область выделена в отдельную территориальную группу. Всего создано 60 таких групп.

URA.RU уже перечисляло фамилии участников кампании от «Родины». В Свердловском одномандатном избирательном округе №168 партия выдвинет Сергея Юсупова, в Каменск-Уральском округе №169 — врача Андрея Меркулова, в Березовском округе №170 — предпринимателя Ярослава Подшивалова. В Нижнетагильском округе №171 «Родину» представит Иван Морозов, в Асбестовском округе №172 — мастер спорта по художественной гимнастике, депутат думы Сыктывкара Мария Прокашева. В Первоуральском округе №173 за мандат депутата поспорит Николай Александров, в Серовском округе №174 — Валерий Хвостов.

Ранее источники агентства сообщали, что Алексей Балыбердин ведет переговоры о выдвижении в Госдуму с руководством партии «Родина»: «Единая Россия» не рассматривает его в качестве кандидата в следующий созыв федерального парламента. На момент публикации связаться с Балыбердиным не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Политик прошел в парламент на пике популярности нижнетагильского проекта «В защиту человека труда». Это движение зародилось благодаря экс-полпреду Игорю Холманских. С уходом последнего из политики проект свернули.