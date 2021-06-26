«Родина» объединила Челябинск, Тюмень и Курган

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смышляев Сергей подает документы в кандидаты на пост губернатора. Челябинск, портрет, смышляев сергей
Сергей Смышляев возглавит списки на три региона Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На выборах в Госдуму у партии «Родина» будут единые списки для Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Это решение озвучено 26 июня на съезде партии в Москве, сообщил URA.RU секретарь Челябинского регионального отделения партии Сергей Смышляев.

«Списки возглавлю я, на втором месте депутат горсобрания Миасса Сергей Гаврюшкин, на третьем — депутат горсобрания Кыштыма Виталий Прохоров», — пояснил Смышляев. На съезде также утвердили кандидатов по одномандатным округам в Челябинской области.

Смышляев выдвинется на выборы в Челябинском округе, Гаврюшкин — в Златоутовском, Прохоров — в Металлургическом. В Магнитогорском округе «Родина» выдвинет преподавателя Василия Германа, в Коркинском — предпринимателя Сергея Крылова.

26 июня также состоялся съезд партии «Справедливая Россия — За правду». Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...