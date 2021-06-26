«Родина» объединила Челябинск, Тюмень и Курган

На выборах в Госдуму у партии «Родина» будут единые списки для Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Это решение озвучено 26 июня на съезде партии в Москве, сообщил URA.RU секретарь Челябинского регионального отделения партии Сергей Смышляев.
«Списки возглавлю я, на втором месте депутат горсобрания Миасса Сергей Гаврюшкин, на третьем — депутат горсобрания Кыштыма Виталий Прохоров», — пояснил Смышляев. На съезде также утвердили кандидатов по одномандатным округам в Челябинской области.
Смышляев выдвинется на выборы в Челябинском округе, Гаврюшкин — в Златоутовском, Прохоров — в Металлургическом. В Магнитогорском округе «Родина» выдвинет преподавателя Василия Германа, в Коркинском — предпринимателя Сергея Крылова.
26 июня также состоялся съезд партии «Справедливая Россия — За правду». Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.
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