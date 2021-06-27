В Тюмени предрекают борьбу за место вице-спикера облдумы

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Пресс-конференция вице-спикера Тюменской областной думы от оппозиции Владимира Пискайкина. Тюмень, пискайкин владимир
Сейчас место зампредседателя от оппозиции в Тюменской облдуме занимает Владимир Пискайкин Фото:

Если бывший замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев не сможет попасть в новый состав Госдумы, он вступит в борьбу с лидером тюменских эсеров Владимиром Пискайкиным. Такую версию URA.RU озвучил политолог Александр Безделов. По его словам, политикам предстоит решить, кто займет кресло вице-спикера от оппозиции в Тюменской облдуме.

«Если в Госдуме ЛДПР не сможет взять два мандата, то вполне возможно появление Владимира Сысоева (бывший заместитель губернатора Тюменской области — прим. URA.RU) в Тюменской областной думе. И, соответственно, борьба за пост вице-спикера от оппозиции. Сейчас его занимает лидер эсеров Владимир Пискайкин», — сообщил URA.RU Безделов.

«С момента моего увольнения (Владимир Сысоев покинул пост замгубернатора Тюменской области — прим. URA.RU) у меня уже масса предложений по работе. Где именно я будут работать, определюсь в сентябре. А сейчас моя задача — чтобы ЛДПР набрала ту поддержку, на которую мы рассчитываем от избирателей», — отметил в разговоре с URA.RU куратор избирательной кампании от ЛДПР в Тюменской области Владимир Сысоев.

«Это же не так, что кто-то захотел и занял эту должность. В думе есть оппозиция, она сформирует свою повестку. Может, от КПРФ кто-то захочет стать зампредом. А голосовать вообще будут все депутаты в целом. Давайте сначала выборы пройдут, а потом будем разбираться», — прокомментировал ситуацию URA.RU лидер партии «Справедливая Россия» в Тюменской области, действующий депутат облдумы Владимир Пискайкин.

Ранее стало известно, что Пискайкин не попал в список кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборы в Госдуму. Владимир Сысоев же включен в оба списка: как в федеральный парламент, так и в областную думу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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