ФСБ поймала курганца-антисемита

Жителя Кургана обвиняют в распространении в соцсетях призывов к уничтожению евреев. Об этом URA.RU 27 августа сообщили в пресс-службе областного УФСБ России.
«Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, мужчина публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» посты, которые содержали призывы к уничтожению евреев. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. В ФСБ отметили, что мужчина — активный приверженец экстремистских взглядов.
Ранее сотрудники Курганского управления ФСБ поймали тюменского экстремиста. Он призывал к насилию в отношении сотрудников силовых ведомств.
Подписывайтесь на URA.RU в