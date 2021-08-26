26 августа 2021

ФСБ поймала курганца-антисемита

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Мужчина публиковал призывы к уничтожению евреев в соцсетях (архивное фото) Фото:

Жителя Кургана обвиняют в распространении в соцсетях призывов к уничтожению евреев. Об этом URA.RU 27 августа сообщили в пресс-службе областного УФСБ России.

«Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, мужчина публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» посты, которые содержали призывы к уничтожению евреев. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. В ФСБ отметили, что мужчина — активный приверженец экстремистских взглядов.

Ранее сотрудники Курганского управления ФСБ поймали тюменского экстремиста. Он призывал к насилию в отношении сотрудников силовых ведомств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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