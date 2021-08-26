В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Штормовой северный ветер и грозы ожидают Тюменскую область 27 августа. Об этом URA.RU сообщили в областном Гидрометцентре.
«27 августа в Тюменской области облачно с прояснениями, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. В отдельных районах порывы до 15-20 м/с», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.
Подобная сила ветра расценивается как шторм. В такую погоду существует опасность разрушения строений, срыва рекламных щитов и других конструкций, которые плохо закреплены.
Ранее агентство писало, что в Тюменской области резко изменится погода. Накануне на смену изнуряющей жаре пришли дожди и грозы.
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