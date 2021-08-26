26 августа 2021

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, поле, гроза, пасмурно, непогода, тучи, ливень, природа, дожди
Тюменцев ожидают грозы и холодный штормовой ветер Фото:

Штормовой северный ветер и грозы ожидают Тюменскую область 27 августа. Об этом URA.RU сообщили в областном Гидрометцентре.

«27 августа в Тюменской области облачно с прояснениями, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. В отдельных районах порывы до 15-20 м/с», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

Подобная сила ветра расценивается как шторм. В такую погоду существует опасность разрушения строений, срыва рекламных щитов и других конструкций, которые плохо закреплены.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области резко изменится погода. Накануне на смену изнуряющей жаре пришли дожди и грозы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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