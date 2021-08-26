26 августа 2021

В ЯНАО коллективный иммунитет от коронавируса достиг 80%

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о причинах высоких показателей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коллективный иммунитет от коронавируса в ЯНАО в настоящее время составляет порядка 80 процентов, заявил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами. Как сообщает корреспондент URA.RU, глава региона объяснил высокий показатель большим числом переболевших и вакцинировавшихся.

«Такой хороший результат, потому что у нас много переболевших и много вакцинированных. Сейчас в сентябре в ЯНАО охват вакцинированных увеличится — люди будут возвращаться в регион», — заявил Артюхов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что глава региона проводит 27 августа пресс-конференцию, основной темой которой должны были стать итоги ежегодного объезда региона. Артюхов пообещал продолжить охоту на коррупционеров в дорожной отрасли и полностью изменить ситуацию в данной сфере.

Губернатор проехал более 1,5 тысячи километров и посетил 12 населенных пунктов, в каждом из которых проводил встречи с населением. «Честный маршрут» вошел в число лучших в России региональных практик.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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