Болезнь Романа Шадрина развивалась очень быстро, сообщил источник Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Герой России, экс-директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Екатеринбурга Роман Шадрин умер через месяц после обострения симптомов онкологии. Болезнь развивалась очень быстро, рассказал URA.RU источник в близком окружении Шадрина.

«Роман Александрович жил полноценной жизнью. Был очень жизнерадостным человеком. Никто из близких не подозревал, да и сам Роман Александрович, что болезнь во всю прогрессирует. Он сгорел практически за месяц. Еще на прошлой неделе, мы ходили к нему, навещали его. Он хотел жить. Как и полагается герою, он боролся до конца», — поделился собеседник агентства.

Сообщения о смерти Романа Шадрина появились 30 августа. Источники в медицинской среде сообщили URA.RU, что причиной смерти Героя России стала онкология. Официальных сообщений о происшествии на момент публикации материалов не выходило.

Шадрин умер в возрасте 54 лет. Он получил звание Героя России за штурм здания главпочтамта в Грозном в первую чеченскую войну. Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с ноября 2015 по январь 2019 года. Был назначен советником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009 награжден орденом «За военные заслуги».