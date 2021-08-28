28 августа 2021
27 августа 2021

Губернатор Шумков отменил режим ЧС в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, поле, ячмень, колосья
Режим ЧС вводили в Курганской области из-за засухи и возможных проблемах с урожаем Фото:

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Курганской области в конце июля из-за засухи, отменен с 30 августа. Соответствующее постановление губернатора Вадима Шумкова опубликовано на портале правовой информации.

«Отменить на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации, введенный постановлением губернатора Курганской области от 26 июля 2021 года №87. Настоящее постановление вступает в силу с 30 августа 2021 года», — говорится в документе.

Режим ЧС вводили в Курганской области из-за засухи, которая наблюдалась в конце весны и в июне. В результате в некоторых районах на полях отмечалось угнетение посевов и снижение урожайности. Ввести в регионе режим ЧС предлагали представители регионального департамента агропромышленного комплекса. Замгубернатора Владимир Архипов объяснял, что это позволит сельхозтоваропроизводителям воспользоваться возможностью пролонгации кредитов и избежать штрафных санкций, если они не смогут достичь целевых индикаторов.

В конце июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных проблемах с урожаем в Курганской и Челябинской областях из-за засухи. По его данным, в Курганской области за два месяца выпало очень мало осадков — всего 20%. «Это сильная засуха, и это невозможно пополнить», — заявлял он.

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