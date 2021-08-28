28 августа 2021
27 августа 2021

В Кургане сорвался аукцион по благоустройству центральной площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсветка на улицах Кургана. Курган, площадь ленина, город курган, вечернее освещение, иллюминация, подсветка, улицы кургана
Подрядчики не заявились на аукцион по благоустройству пешеходной зоны плиткой Фото:

Подрядчики не заявились на контракт по благоустройству пешеходной зоны в центре Кургана стоимостью почти в 10 млн рублей. Результат аукциона опубликован на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского в г. Кургане (нечетная сторона) тротуарной плиткой. Начальная цена контракта 9 916 099 рублей. Заявки принимались до 26 августа. Подрядчики не заявились», — следует из аукционных документов.

Победитель аукциона должен был выполнить работы до 15 октября. В пресс-службе администрации города Кургана сообщили, что аукцион будет размещен повторно.

Ранее URA.RU писало, что два курганских города выиграли 130 млн рублей в федеральном конкурсе. Деньги потратят на реконструкцию и благоустройство городского сада в Шадринске и спортивно-рекреационный проект Пчелкина в Куртамыше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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