Суд отложил дело сына экс-главы курганского МЧС после ДТП

Суд перенес рассмотрение дела Ильи Рожкова Фото: Александр Константинов © URA.RU

Мировой суд отложил рассмотрение дела об административном правонарушении сына экс-начальника МЧС по Курганской области Ильи Рожкова, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения после ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.

«Слушание по делу отложено на 14 сентября. Материалы ГИБДД поступили позже назначенной даты судебного заседания», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее URA.RU писало, что 13 августа сын экс-главы Главного управления МЧС по Курганской области попал в ДТП в Кургане, уехал с места происшествия, а позже отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Адвокат Рожкова рассказал, что он на Hyundai Solaris помял выезжающую с парковки ТЦ «Ладу Гранту». Он сразу предложил водителю «Лады» оплатить ремонт автомобиля в любом автосервисе города, но водитель потребовала 650 тысяч рублей.

По словам адвоката, Рожкову удалось договориться о сумме возмещения ущерба в 100 тысяч рублей, он поехал домой за деньгами. В это время водитель «Лады» написала заявление в ГИБДД о том, что виновник скрылся. За оставление места ДТП Илья Рожков по решению мирового суда был лишен водительских прав на год. В настоящее время суд рассматривает дело по ст. 12 26 ч 1 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Курганский городской суд также рассматривает дело экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Его обвиняют в коррупционных преступлениях.