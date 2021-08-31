По словам источника, сотрудникам Росгвардии станет сложнее выполнять свои обязанности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники салехрдского отдела Росгвардии массово покидают свои должности — кто-то переводится, кто-то увольняется, а кто-то уходит на пенсию. Из-за такой текучки кадров некоторое время силовики будут вынуждены ездить в наряды по двое. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Только за этот месяц стало известно, что от нас уходят шесть человек. Теперь на оставшихся сотрудников ложится дополнительная нагрузка. В наряд будем ездить по двое — водитель и старший группы задержания. Раньше было трое. Водитель оставался возле машины и прикрывал, в случае чего, остальные выходили на место вызова», — рассказывает собеседник.

В управление Росгвардии по ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Росгвардию по ЯНАО не могут найти сотрудников. Искать начали даже по соцсетям.