Трутнев выступил против новых городов на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев считает, что перед строительством новых городов нужно приводить в порядок уже существующие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Строительство новых городов на Дальнем Востоке в настоящее время нецелесообразно. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства РФ, полпред президента России в ДФО, бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев.

«Людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности», — сказал Трутнев на радио «Комсомольская правда».

Перед возведением новых городов нужно приводить в порядок те, что уже есть, подчеркнул Трутнев. По мнению представителя президента по ДФО, власть должна заниматься улучшением Владивостока, Хабаровска, Анадыря, Магадана и Благовещенска.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявлял, что правительство России планирует расширить Владивосток и увеличить его население до миллиона человек. Проект нового мегаполиса на базе Владивостока министр собирался презентовать президенту России Владимиру Путину.

С идее о создании в России новых городов также выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. По его мнению, в Сибири можно построить от трех до пяти новых мегаполисов. Идею Шойгу поддержали в правительстве. Позднее стало известно, что первым городом, созданным по инициативе Шойгу, может стать мегаполис на базе Электрограда.