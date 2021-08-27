В правительстве поддержали идею Шойгу о новых городах в Сибири

В Сибири действительно стоит создать 3-5 новых городов, которые будут являться отраслевыми экономическими центрами. Об этом заявила вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко, поддержав соответствующую идею министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«Они [инициативы Шойгу о новых городах] ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учетом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров — промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов», — заявила Виктория Абрамченко, пишет ТАСС.
Вице-премьер также уточнила, какие территории рассматриваются для строительства. Это Ангаро-Енисейский макрорегион, куда входят Тува, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область, а также территория Южной Сибири.
Шойгу выступил с идеей о строительстве в Сибири нескольких крупных городов в начале августа. Каждый из таких городов хотят сделать миллионником и крупным экономическим центром. Ранее источник URA.RU в федеральной власти рассказывал, что первый такой город могут построить на границе двух регионов. По данным собеседника, старт проекту будет дан уже в 2022 году.
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