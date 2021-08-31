Торговую сеть «Метрополис» в Кургане накажут за нарушения

Гострудинспекция выявила нарушения прав работника сети «Метрополис» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гострудинспекция по Курганской области выявила нарушения в ходе плановой проверки ООО «Компания «Метрополис». Работодателя привлекут к административной ответственности, сообщили в ведомстве.

«Выявлены многочисленные нарушения требований трудового законодательства в части прохождения работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований. Не проводились обучения и проверки знаний по охране труда, по оказанию первой помощи пострадавшим. Работников не обеспечивали специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, не ознакомили с результатами оценки условий труда», — говорится в сообщении Гострудинспекции.

По итогам проверки ООО «Компания «Метрополис» выдано предписание об устранении нарушений. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении работодателя к ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в торговых центрах Кургана выявили нарушение пожарной безопасности. К административной ответственности привлечено 13 лиц.