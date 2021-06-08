В торговых центрах Кургана нашли нарушения пожарной безопасности

По итогам проверок торговых центров 13 лиц привлечено к административной ответственности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в некоторых торговых центрах Кургана при проверках регионального ГУ МЧС. К административной ответственности привлечено 13 лиц. Об основных видах выявленных нарушений рассказал на пресс-конференции глава ГУ МЧС Юрий Землянский, отвечая на вопрос URA.RU.

«На сегодняшний день уже было проведено порядка 31 проверки торговых центров. Мы проверили ТРЦ „Пушкинский“, „Рио“, и в том числе торговые центры, где находится компания „Метрополис“. По результатам проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности», — рассказал Землянский.

Самыми распространенными нарушениями стала неисправная пожарная сигнализация, ненадлежащее обслуживание систем противопожарной защиты, загромождение эвакуационных выходов, недостаточное количество первичных средств пожаротушения на объектах. По итогам проверок к административной ответственности привлечено два юридических лица и 11 должностных лиц. «Мы ситуацией по торговым центрам владеем. Сейчас наша работа планомерно направлена на приведение их в пожаробезопасное состояние, чтобы не повторить „Зимнюю вишню“ (ТЦ в городе Кемерово, где несколько лет назад случился пожар, — прим.ред.)», — отметил Землянский.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала года пожарные подразделения дважды выезжали из-за задымления в ТРЦ «Пушкинский». Из здания эвакуировали сотни человек. Сейчас в производстве регионального следственного управления СК России находится уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Его подозревают в превышении полномочий при проведении проверок на соответствие одного из ТЦ требованиям пожарной безопасности.