Эдвард Сноуден выступит перед российскими школьниками

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, фсо, наушник, секретная служба, агент, охрана
Эдвард Сноуден даст интервью российскому обществу «Знание» Фото:
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Бывший агент ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден примет участие в просветительском марафоне «Новое знание». Он даст интервью российскому обществу «Знание».

«По уровню лекторов у нас такого еще в стране не было. Завтрашний день открывается лекцией председателя правительства, руководителей всех крупнейших компаний. Из неожиданных у нас завтра запланировано участие Сноудена, где он даст ответы для общества „Знание“. При всей его нелюбви давать интервью — для общества „Знание“ он его дает», — сообщили в пресс-службе «Знания».

Просветительский марафон «Новое знание» проходит с 1 по 3 сентября. В первый день со школьниками пообщался президент РФ Владимир Путин, который прибыл для этого во Всемирный детский центр «Океан» во Владивостоке. Глава государства ответил на вопросы учащихся и обсудил с ними актуальную мировую и российскую повестку. Также в рамках марафона с лекциями для школьников выступят премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, боец UFC Хабиб Нурмагомедов, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и другие известные спикеры.

В 2013 году Сноуден опубликовал сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров лидеров иностранных государств. После этого бывший агент ЦРУ и АНБ вылетел в Гонконг, а затем в Москву. В России он получил политическое убежище. В ноябре 2020 года Сноуден заявил, что планирует получить российское гражданство.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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