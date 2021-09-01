Эдвард Сноуден выступит перед российскими школьниками

Бывший агент ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден примет участие в просветительском марафоне «Новое знание». Он даст интервью российскому обществу «Знание».
«По уровню лекторов у нас такого еще в стране не было. Завтрашний день открывается лекцией председателя правительства, руководителей всех крупнейших компаний. Из неожиданных у нас завтра запланировано участие Сноудена, где он даст ответы для общества „Знание“. При всей его нелюбви давать интервью — для общества „Знание“ он его дает», — сообщили в пресс-службе «Знания».
Просветительский марафон «Новое знание» проходит с 1 по 3 сентября. В первый день со школьниками пообщался президент РФ Владимир Путин, который прибыл для этого во Всемирный детский центр «Океан» во Владивостоке. Глава государства ответил на вопросы учащихся и обсудил с ними актуальную мировую и российскую повестку. Также в рамках марафона с лекциями для школьников выступят премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, боец UFC Хабиб Нурмагомедов, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и другие известные спикеры.
В 2013 году Сноуден опубликовал сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров лидеров иностранных государств. После этого бывший агент ЦРУ и АНБ вылетел в Гонконг, а затем в Москву. В России он получил политическое убежище. В ноябре 2020 года Сноуден заявил, что планирует получить российское гражданство.
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