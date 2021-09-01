В Екатеринбурге арестован соратник отца Сергия

Всеволод Могучев один из самых преданных соратников отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Пресс-секретарь отца Сергия (Николая Романова), обвиняемого по трем уголовным статьям, Всеволод Могучев арестован в Екатеринбурге до 20 октября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Всеволод Могучев арестован до 20 октября», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на сообщение Ленинского райсуда Екатеринбурга.

Могучева задержали 1 сентября. Операция по задержанию прошла в городе Ишим Тюменской области, оттуда Могучева этапировали в Екатеринбург.

Адвокат Могучева Михаил Толмачев в разговоре с URA.RU уточнил, что в отношении его подзащитного вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ. Позже в квартире Могучева прошел обыск. Силовики изъяли технику, с помощью которой, по версии следствия, соратники опального священника записывали ролики с проповедями Сергия и выкладывали на YouTube.

Ранее правоохранительные органы несколько раз арестовывали Могучева за административные правонарушения. В январе суд отправил его в спецприемник за экстремизм. 9 февраля Могучев вышел на свободу. В общей сложности, сподвижник отца Сергия провел под арестом 45 суток.