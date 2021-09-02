Лавров высказался о проведении саммита ШОС в Екатеринбурге

Сергей Лавров допустил, что Екатеринбург примет несколько международных форумов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международные форумы высочайшего уровня, как климатический саммит и мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), могут пройти в Екатеринбурге. Об этом во время визита в Свердловскую область заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент URA.RU.

«Нет никаких сомнений, что Екатеринбург готов проводить международные форумы любого масштаба и любого уровня. Поэтому и климатический саммит, и мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества вполне могут рассматриваться для проведения в Екатеринбурге. Надо выдвигать заявку, нужно сформулировать свой приоритет, показать возможности. Политически это было бы очень интересно», — поделился с журналистами Сергей Лавров.

Глава МИД России напомнил, что в июле столица Урала принимала промышленную выставку «Иннопром», партнером которой стала Италия. «Мне наши итальянские коллеги рассказали в превосходных выражениях свои впечатления от участия в этом мероприятии, от того, как оно было организовано. И от самого Екатеринбурга, который с каждым днем все больше развивается и становится краше», — заявил Лавров.

Сергей Лавров прилетел в Екатеринбург 2 сентября. Выступая на пресс-конференции, министр высказался об урегулировании конфликта в Афганистане и допинговом скандале с российскими спортсменами. В рамках визита Лавров встретился со свердловским «клубом олигархов» и губернатором Евгением Куйвашевым, а также посетил офис «Сима-ленда».