Глава МИД ответил на допинговый скандал со спортсменами из РФ

Сергей Лавров заявил, что выставление России допингоопасной страной дискриминирует ее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия принимает меры, чтобы российские спортсмены перестали подвергаться дискриминации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Свердловскую область.

«Отмена санкций должна быть не предметом разговора. Мы активно принимаем меры юридического характера, добиваемся того, чтобы наши чистые спортсмены не дискриминировались и чтобы борьба с допингом по международным каналам дала прозрачный, понятный ответ и не сопровождалась дискриминационными мерами по отношению к спортсменам той или иной страны», — сообщил Сергей Лавров журналистам, передает корреспондент URA.RU.

Глава МИД добавил, что сейчас, к сожалению, наблюдается такая политизация. Он призвал искоренять любые проявления допинга в российском спорте. По словам министра, нельзя выставлять Россию допингоопасной страной, так как это приводит к ее дискриминации.

Сергей Лавров прилетел в Екатеринбург 2 сентября. Ожидается, что он проведет в уральской столице несколько мероприятий и встретится с губернатором Свердловский области.