02 сентября 2021

Власти Курганской области планируют выдавать главам кредиты

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Кредиты можно будет погасить до 2026 года (архивное фото) Фото:
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Представители правительства Курганской области разработали правила, по которым планируется выдавать кредиты муниципалитетам региона. Соответствующий проект постановления размещен на сайте областного финуправления.

«Правила предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Курганской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета. Бюджетный кредит предоставляется на основании обращения главы муниципального образования», — указано в документе.

Займ не будет предоставляться муниципалитету, который имеет долги по предыдущим бюджетным кредитам. Правительство предоставит бюджетный кредит на срок до 2026 года, который можно погасить с 2022 года. С помощью выплаты местные власти смогут погасить долги по кредитам, полученным на 2021 год. Если кредит используют не по целевому назначению, долг, проценты и штрафы удержат за счет доходов, которые должны были пойти в бюджет муниципального образования.

Ранее стало известно, что госдолг Курганской области с начала 2021 года сократился на 220,4 млн рублей. 1 августа он равнялся 16 366 488,36 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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