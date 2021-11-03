03 ноября 2021
02 ноября 2021

Один из старейших глав районов ЯНАО переизбран на очередной срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет глав ЯНАО, кугаевский андрей
Андрей Кугаевский возглавляет Ямальский район с 2012 года Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Конкурсная комиссия определилась с именем главы Ямальского района. Им стал действующий руководитель Андрей Кугаевский, возглавляющий район с 2012 года. Избранный мэр уже написал об этом в социальных сетях.

«У нас с командой администрации есть четкий и конкретный план, как сделать жизнь ямальцев еще лучше. Мы называем его стратегией районного развития. Уверен, что он абсолютно реалистичный. Будем действовать открыто, обсуждать с жителями все наши ключевые решения. Вместе мы добьемся успеха», — отметил Кугаевский в Instagram-аккаунте.

Реформа власти в Ямальском районе началась в феврале 2021 года. Тогда депутаты Яр-Сале выступили с инициативой по объединению всех шести поселений района в единый муниципальный округ.

Кугаевский занимает пост главы Ямальского района последние девять лет. Его предшественник, Андрей Нестерук, в 2012 году пересел в кресло главы Пуровского района.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...