Один из старейших глав районов ЯНАО переизбран на очередной срок

Андрей Кугаевский возглавляет Ямальский район с 2012 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Конкурсная комиссия определилась с именем главы Ямальского района. Им стал действующий руководитель Андрей Кугаевский, возглавляющий район с 2012 года. Избранный мэр уже написал об этом в социальных сетях.

«У нас с командой администрации есть четкий и конкретный план, как сделать жизнь ямальцев еще лучше. Мы называем его стратегией районного развития. Уверен, что он абсолютно реалистичный. Будем действовать открыто, обсуждать с жителями все наши ключевые решения. Вместе мы добьемся успеха», — отметил Кугаевский в Instagram-аккаунте.

Реформа власти в Ямальском районе началась в феврале 2021 года. Тогда депутаты Яр-Сале выступили с инициативой по объединению всех шести поселений района в единый муниципальный округ.

Кугаевский занимает пост главы Ямальского района последние девять лет. Его предшественник, Андрей Нестерук, в 2012 году пересел в кресло главы Пуровского района.