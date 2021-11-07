Суд арестовал подозреваемого в обстреле больницы в Асбесте

Суд избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в стрельбе по больнице Асбеста Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Суд избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в обстреле больницы и машины медика в свердловском городе Асбест. Гражданина арестовали.

«Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СК. Расследование дела, возбужденного по статье «хулиганство», продолжается.

О задержании подозреваемого стало известно накануне. Им оказалсся житель Асбеста 1982 года рождения. По версии следствия, именно он вечером 2 ноября обстрелял из ружья асбестовскую горбольницу № 1 и автомобиль работающего там реаниматолога. Позже источник сообщил URA.RU о том, что мужчина устроил стрельбу после того, как его брат скончался в ковидном госпитале.