Суд арестовал подозреваемого в обстреле больницы в Асбесте

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Суд избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в стрельбе по больнице Асбеста Фото:

Суд избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в обстреле больницы и машины медика в свердловском городе Асбест. Гражданина арестовали.

«Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СК. Расследование дела, возбужденного по статье «хулиганство», продолжается.

О задержании подозреваемого стало известно накануне. Им оказалсся житель Асбеста 1982 года рождения. По версии следствия, именно он вечером 2 ноября обстрелял из ружья асбестовскую горбольницу № 1 и автомобиль работающего там реаниматолога. Позже источник сообщил URA.RU о том, что мужчина устроил стрельбу после того, как его брат скончался в ковидном госпитале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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