07 ноября 2021
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03 ноября 2021

Жителей ЯНАО возмутило сокращение сроков действия QR-кодов

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На сайте «Госуслуги» сократился срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители ЯНАО недовольны обновленными сроками действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 на сайте «Госуслуг». Эту ситуацию ямальцы активно обсуждают в социальных сетях.

«ЦГБ, администрация, я не знаю, у кого еще спросить просто. Какого черта? Сертификат был на год. Сейчас захожу на госуслуги, а срок изменился на полгода. Это как?! Вы реально издеваетесь? Спутник v, если что», — пишет житель Ноябрьска в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте».

Теперь сертификат о вакцинации и ревакцинации действует 180 дней. Это сделано в соответствие с порядком вакцинации взрослого населения через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации.

«Такой же обман, как с пенсионной реформой. Ничему не удивлен», — комментируют в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте». «Я в шоке. Сейчас посмотрела, действительно уже не годен», — добавила, жительница города

Ранее URA.RU сообщало об изменении QR-кодов после приказа Минздрава РФ. Одновременно с этим срок действующих сертификатов был сокращен до 120 дней, что заметили корреспонденты URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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