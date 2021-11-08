«Госуслуги» продлили работу аннулированных COVID-сертификатов

QR-код вновь действует год, а не полгода Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Госуслуги продлили срок действия COVID-сертификатов. Изменения заметили несколько корреспондентов URA.RU. Документ вновь действует год, а не полгода.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что аннулирование сертификатов о вакцинации от коронавируса произошло из-за ошибки на сайте «Госуслуг». Утром 8 ноября портал обновил форму документа в соответствии с новым приказом Минздрава РФ. После этого россияне, привившиеся более полугода назад, обнаружили, что их QR-коды более недействительны.

Оперштаб пообещал, что изменения в систему внесут в течение часа. На данный момент срок действия сертификатов о вакцинации начал восстанавливаться. Однако проблемы наблюдаются с самим порталом госуслуг — сейчас он недоступен. Также сбой возник в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Сроки действия COVID-сертификатов россиян резко сократились утром 8 ноября. У тех, кто привился полгода назад и более, QR-коды оказались аннулированы. Сбой произошел после того, как Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о вакцинации.