В Кургане жалуются на нехватку врачей скорой помощи

По словам медика, не все бригады скорой помощи полностью укомплектованы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-нехватки медиков не все бригады скорой помощи выезжают на вызов полностью укомплектованными. Об этом URA.RU сообщил сотрудник Курганской больницы скорой медицинской помощи. В областном депздраве, при этом, отметили, что больница работает в штатном режиме и оказывает экстренную помощь в полном объеме.

«Увольняются постоянно. Зарплата низкая, условия жесточайшие, обучения никакого. <…> Положено выезжать в составе минимум двоих — врач и фельдшер, а спецбригады врач и два фельдшера. Фактически на реанимационных, кардиологических бригадах, в большинстве случаев, врача вообще нет», — рассказал URA.RU медик.

По словам врача, из-за этого порой выпускникам медколледжа приходится выезжать одним. Они из-за неопытности допускают ошибки, которые исправляют уже в стационарах. По данным медика, руководство приглашает врачей работать в новый госпиталь для больных коронавирусом, но там платят меньше, чем в аналогичных условиях во второй городской больнице.

«Курганская Больница скорой медицинской помощи функционирует в штатном режиме, экстренная помощь выездными бригадами СМП оказывается жителям в полном объеме. <…> В целях поддержки медперсонала, руководство Курганской больницы скорой медицинской помощи с октября 2021 года ввело доплату фельдшерам бригад скорой помощи», — указано на сайте областного депздрава.

Ранее медики Курганской БСМП сообщили о массовых увольнениях в больнице. Власти ответили, что желающим уволиться предложили работу в других больницах, и некоторые уже согласились.