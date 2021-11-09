Курганцы не берут больничный из-за страха потерять в доходах

Курганцы не хотят брать больничные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пандемию почти половина курганцев (48%) не оформляют больничный, чтобы не потерять в зарплате. Об этом URA.RU сообщили в исследовательском центре Зарплаты.ру.

«Боятся оформлять больничный даже в пандемию 48% жителей Кургана, чтобы не потерять в доходах. Женщины в период коронавирусной пандемии берут больничный чаще мужчин. Доля ответов „да, всегда“ и „иногда“ среди женщин составила 65%. Кроме того, 52% опрошенных жительниц Кургана продолжают работать из дома, когда заболевают, аналогично поступают 40% респондентов-мужчин», — говорится в релизе со ссылкой на данные онлайн-опроса во всех регионах страны (в том числе и в Кургане) среди 1877 респондентов с 1 по 5 ноября 2021 года.

Чаще других оформляют больничные листы специалисты в сферах образования, автобизнеса, реже — в компаниях общественного питания. Около 9% респондентов заявили, что их коллеги обычно сами требуют от заболевшего сотрудника, чтобы тот лечился дома и не выходил на работу до выздоровления. В том, что на работе здоровье людей никак не контролируется, признались 4% участников опроса. Порядка 20% работодателей в Кургане, по мнению опрошенных, стали следить за здоровьем работников только в период пандемии.

На 10 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 215 новых случаев COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 41 тыс. 87 случаев.