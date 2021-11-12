Бывший челябинский вице-губернатор проиграл суд URA.RU и экс-мэру

Руслан Гаттаров (слева) и Евгений Тефтелев (справа) были уволены сразу после смены власти в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский райсуд Екатеринбурга 12 ноября отказал в иске бывшему челябинскому вице-губернатору Руслану Гаттарову к URA.RU и к экс-мэру Челябинска, бывшему замглавы региона Евгению Тефтелеву. Об этом URA.RU сообщил адвокат агентства Павел Бабиков. Гаттаров настаивал на том, что его оклеветали.

«Мы изначально не нашли нарушений со стороны СМИ и были уверены в свой правоте. Суд нас поддержал», — сообщил Бабиков.

Поводом для подачи иска в суд со стороны Гаттарова стали слова Тефтелева о том, что бывший вице-губернатор совершил должностное преступление, когда работал в правительстве. Это заявление экс-мэр сделал на заседании суда, где ему оглашали приговор за коррупцию, в присутствии корреспондентов URA.RU. По словам Тефтелева Гаттаров дал указания «АиР» («Агентство инвестиционного развития») о заключении договора с фирмой «СПГ», что нанесло ущерб бюджету. Агентство является дочерней структурой минэкономразвития региона, а оплата договора не была обсуждена на наблюдательном совете «АиР».

По показаниям Тефтелева возбудили уголовное дело, пока в отношении неустановленных лиц. После подачи иска в суд Гаттаров заявил, что считает URA.RU одним из самых уважаемых информационных агентств России, но процесс ему необходим, чтобы защитить себя от клеветы со стороны Тефтелева. Уважение к агентству не помешало Гаттарову заявить в качестве ответчиков авторов информации, корреспондентов Альбину Золотухину и Владимира Васина. При этом бывший вице-губернатор уверял, что претензий к журналистам не имеет.

Гаттаров с 2010 по февраль 2014 года представлял в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Борис Дубровский, став губернатором, отозвал его с поста сенатора и назначил своим заместителем по экономике. Алексей Текслер, возглавивший регион в марте 2019 года, в конце мая того же года отправил Гаттарова в отставку, перед эти уволив Тефтелева. Эксперты оценили деятельность Гаттарова как куратора экономблока в регионе крайне негативно. Сам он на звонок URA.RU не ответил.