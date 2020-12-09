Бывшие челябинские вице-губернаторы и URA.RU встретятся в суде

Руслан Гаттаров (слева) требует признать клеветой показания Евгения Тефтелева (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский райсуд Екатеринбурга принял к производству иск бывшего челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова к URA.RU и к экс-мэру Челябинска, бывшему замглавы региона Евгению Тефтелеву. Первое заседание состоится 28 января. Гаттаров требует признать клеветой показания, которые дал на него Тефтелев, опубликованные URA.RU.

«Мы еще раз проверили материалы, которые готовили журналисты, — сообщил URA.RU адвокат агентства Павел Бабиков. — Нарушений со стороны СМИ мы не нашли». Иск подан в начале ноября, но ход делу дали только теперь. Показания на Гаттарова Тефтелев дал в рамках досудебного соглашения по своему уголовному делу на заседании суда 8 октября.

Экс-мэр обвинил Гаттарова в должностном преступлении в присутствии корреспондентов URA.RU. Тефтелев заявил, что, когда был вице-губернатором, ему стало известно, как Гаттаров дал указания «АиР» («Агентство инвестиционного развития») о заключении договора с фирмой СПГ. Это агентство является дочерней структурой минэкономразвития региона. «Оплата договора, 15 млн рублей, не была обсуждена на наблюдательном совете „АиР“, что привело к ущербу бюджета», — пояснил экс-мэр.

По этим показаниям возбуждено уголовное дело, пока в отношении неустановленных лиц. Гаттаров подал в суд не только на экс-мэра, но и на URA.RU. «Мне хочется, чтобы URA.RU, как одно из самых уважаемых информационных агентств России, участвовало в данном процессе. Чтобы я получил возможность защищаться от клеветы и через СМИ», — пояснил Гаттаров агентству.

Тефтелев за получение взятки осужден на три года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей. Прокуратура сочла приговор мягким, а адвокаты жестким. Обе стороны подали апелляцию, которую рассмотрят в Челябинском облсуде 23 декабря. Адвокаты Тефтелева от общения со СМИ отказываются.