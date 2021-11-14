14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Челябинский парламент ждет Текслера на срочную сессию

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на встрече с депутатами Законодательного собрания. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) придет в ЗСО, где Владимир Мякуш (справа) сложит полномочия Фото:

Во внеочередной сессии заксобрания Челябинской области 16 ноября, где состоятся выборы нового спикера, примет участие губернатор региона Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили источники в заксобрании.

«Ждем губернатора. Событие очень важное, поэтому будет присутствовать первое лицо региона», — рассказал инсайдер.

Действующий спикер Владимир Мякуш руководит заксобранием с 2005 года. О своем уходе он объявил 10 ноября, объяснив это желанием дать дорогу молодым. Мандат депутата Мякуша сдаст, так как принял предложение Текслера занять должность советника губернатора.

Спикером ЗСО должен стать первый заместитель председателя Александр Лазарев. Его Мякуш готовил как преемника. 11 ноября областной президиум «Единой России», которым руководит Текслер, поддержал предложение губернатора выдвинуть Лазарева председателем заксобрания.

По данным URA.RU, на сессии ЗСО 16 ноября Текслер озвучит ряд предложений, связанных с наградами Мякушу. Спикер ЗСО является одним из самых уважаемых политиков в регионе. В пресс-службе Текслера планы главы региона не комментируют.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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