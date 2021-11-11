Власти меняют статус одного из главных музеев ЯНАО

Музей имени Шемановского получит автономную форму собствености Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Музей имени И.С. Шемановского сменит свой статус бюджетного учреждения на автономное. Как сообщается в опубликованном документе, руководство музея сможет самостоятельно выбирать поставщиков для своих выставок.

«Переход с бюджетного учреждения на автономное позволит выбирать поставщиков, музеев-партнеров с позиции удобства, оптимального соотношения „цена — качество“. Положительным эффектом преобразования станет расширение перечня реализуемых учреждением проектов», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Музей сможет самостоятельно оформлять договоры проката, благодаря чему сможет создать новые экспозиции для образования. В настоящее время прокат экспонатов у одного поставщика не позволяет проводить Федеральный закон 44-ФЗ, а постоянная покупка материала экономические нецелесообразна.

Ранее URA.RU сообщало, что «Научный центр изучения Арктики» изменит свою форму собственности на автономную. Как сообщил инсайдер, после изменений учреждение сможет зарабатывать самостоятельно, но основной работой ученых станет четкое государственное задание, отказаться от которого будет нельзя.