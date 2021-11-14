Подростков из курганского детдома наказали за издевательства

Над ребенком издевались 16-летние подростки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области двух 16-летних воспитанников Кипельского детского дома наказали за издевательствах над малолетним. Об этом 15 ноября сообщили представители областного УМВД.

«Сотрудниками полиции приняты меры административного характера в отношении несовершеннолетних, издевавшихся над малолетним воспитанником детского дома. <…> Сотрудниками ПДН межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ „Истязание“», — указано в сообщении, размещенном в группе областного УМВД в соцсети «ВКонтакте».

В полиции отметили, что на место выехали сотрудники УМВД. Они установили личности всех, кто издевался над мальчиком и снимал на видео. В отношении двух 16-летних воспитанников детского дома составлены протоколы об административном правонарушении. Их обвиняют в побоях. Одного из них поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. На момент написания новости, в отношении второго решение еще принималось.

Ранее стало известно, что старшие воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали малолетнего, который попал в детдом из дома ребенка. Подростки снимали процесс на видео. На произошедшее отреагировали СУ СК РФ по Курганской области, руководство главного управления соцзащиты населения региона и уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина. Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял дело на личный контроль.