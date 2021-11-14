Бывшие воспитатели в Кургане потрясены побоями в детдоме

В Кепельском детском доме издевались над 2-летнем ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работники расформированного Курганского дома ребенка возмущены издевательствами над их бывшими подопечными в Кипельском детском доме. Об этом URA.RU рассказала бывший воспитатель пострадавшего мальчика Лариса Ежкова.

«На видео мой бывший воспитанник, ему около 2,5 лет. Очень добрый, умный мальчик. С ним в группе в Доме ребенка был братик 3,5 лет. Мы их очень любили, пестовали как своих. Научили ходить на горшок, есть ложкой, говорить. Я вчера как увидела это видео, не могут успокоиться — сердце разрывается, проревела всю ночь. Но мы это предвидели, весь коллектив об этом говорил чиновникам! Мы писали об этом в обращениях, нас никто не услышал. И я думаю, малышам там крепко достается. А на видео это лишь малая толика», — говорит Лариса Ежкова.

По ее словам, в Кипельский детский дом малышей отправили так как у них там воспитываются старшие братья и сестра. «Старшему брату около 10 лет. Где же ему защитить малышей от такого подростка, который издевается нах детьми на видео?», — отмечает собеседница. По ее словам, ранее после Дома ребенка детей отправляли в детские дома после четырех лет, когда уже сформировано мировоззрение и ребенок может понять и пожаловаться воспитателю.

Также бывшие сотрудники Дома ребенка беспокоятся за судьбу детей-инвалидов и грудных детей. «Мы думаем, что детям-инвалидам еще хуже. После расформирования Дома ребенка и отправили в Красный крест. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что их с того времени даже не купали. Лежат, их покормят, протрут, и опять в кровать. Они не живут, а существуют. Какое там развитие? Мы так долго шли к тому, чтобы избавиться от синдрома госпитализации! Дому ребенка было больше ста лет. И одним росчерком пера все это уничтожено!», — возмущается Ежкова.

Ранее стало известно, что старшие воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали малолетнего, который попал детдом из дома ребенка. Подростки снимали процесс на видео. На произошедшее отреагировали СУ СК РФ по Курганской области, руководство главного управления соцзащиты населения региона и уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина. Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял дело на личный контроль. Единственный специализированный Дом ребенка В Кургане переоборудовали под ковидный госпиталь в октябре. Часть детей перевели в Кипельский детский дом, который не раз попадал под проверки прокуратуры из-за беспорядков.