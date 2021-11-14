Бастрыкин займется делом об издевательствах в курганском детдоме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над мальчиком в Кипельском детдоме Курганской области. Данная информация размещена на сайте СК РФ.

«Выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста. <…> Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проверки и поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области Козлачкову М.Н. доложить о ходе проведения процессуальных мероприятий», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что воспитанники Кипельского детского дома в Юргамышском районе унижали и избивали ребенка, который попал в детдом из Дома ребенка. Подростки снимали процесс на видео. На произошедшее отреагировали СУ СК РФ по Курганской области, руководство главного управления соцзащиты населения региона и уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина. Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял дело на личный контроль.

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