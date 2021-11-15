За девять месяцев в курганских стационарах медпомощь получили 16 625 пациентов с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стоимость лечения одного пациента с коронавирусом В Курганской области обходится в сумму до 320 тысяч рублей. Данная информация была размещена 16 ноября на сайте областного Территориального фонда ОМС.

«За девять месяцев этого года Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области направил на лечение больных новой коронавирусной инфекцией 1,7 миллиарда рублей. <…> Стоимость лечения одного пациента с COVID-19, который попал в больницу, обходится государству, в зависимости от сложности течения болезни и уровня медицинской организации Зауралья, в сумму от 53 тысяч 500 рублей до 320 тысяч рублей», — указано в сообщении.

По данным фонда, за девять месяцев в регионе медпомощь в условиях круглосуточного стационара получили 16 625 пациентов с коронавирусом. В фонде добавили, что в ноябре федеральные власти дополнительно выделили медучреждениям Курганской области 350 млн рублей на борьбу с коронавирусом.

И-за ухудшения эпидобстановки во многие учреждения региона можно попасть только с документом, который подтверждает наличие прививки от COVID-19 или перенесенный коронавирус. Некоторые курганские предприниматели предложили ввести такой входной фильтр во всех магазинах.